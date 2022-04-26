В Татарстане инспектора ФСИН посадили на 11 лет

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

11 лет колонии строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей получил по приговору Зеленодольского горсуда бывший инспектор исправительной колонии №5 Татарстана Артем Тараканов. Как ранее сообщало «Реальное время», именно этого сотрудника ФСИН в феврале 2021-го оперативники ФСБ доставили из колонии в больницу, где медики извлекли два свертка с наркотиками из организма задержанного.



По данным экспертиз, в свертках были гашиш, марихуана и амфетамин общим весом 22,2 грамма.

Под суд Тараканова отправили по обвинению в покушении на наркосбыт и получение взятки в 5 тысяч рублей за незаконные действия в интересах осужденного. Кроме основного наказания по приговору ему назначили штраф в 20-кратном размере взятки.

Вину по эпизоду с наркотиками в суде младший инспектор отрицал, получение незаконного вознаграждения признавал лишь частично. На предварительном следствии он признавался, что пытался пронести наркотики в «зону» уже второй раз. В первый раз сделал это за 5 тысяч рублей в ноябре 2020-го, а при повторном обращении выступил не только «несуном», но и посредником в закупке запрещенного товара.

Осужденный и его защитник оспаривали приговор, считая его чрезмерно суровым. Однако Верховный суд РТ не нашел оснований для смягчения наказания Тараканову.

Ранее другой сотрудник той же колонии получил 8,5 года колонии строгого режима за пронос наркотиков и взятку.