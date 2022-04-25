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В столице Татарстана стартовал форум Made in Kazan — видео

23:59, 25.04.2022
В столице Татарстана стартовал форум Made in Kazan — видео
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана начал работу форум Made in Kazan. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Заявки на участие подали более 400 предпринимателей, в работе форума приняли участие 100 бизнесменов.

В этом году форум посвятили принципам формирования экономики доверия, выстраиванию бизнеса в новых условиях.

В работе форума приняли участие председатель совета директоров «МДМ-Банка», независимый директор Московской биржи Олег Вьюгин, генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и другие.

В начале апреля в Казани ввели мораторий на проведение проверок в отношении представителей малого и среднего бизнеса. Предпринимателей не будут штрафовать за нарушения правил городского благоустройства, которые не несут риска для жизни и здоровья граждан.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнес Татарстан

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