Глава индийской компании предложил Маску купить внешний долг Шри-Ланки вместо Twitter

Глава индийской компании Snapdeal Кунал Бахль посоветовал предпринимателю, основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску купить внешний долг Шри-Ланки вместо приобретения соцсети Twitter.

— Заявка Илона Маска на Twitter — 43 миллиарда долларов. Внешний долг Шри-Ланки — 45 миллиардов долларов. Он может купить его и назвать себя Цейлон Маск, — приводит слова главы Snapdeal ixbt.com.

Фото: pixabay.com

В случае покупки внешнего долга Маск мог бы спасти страну от дефолта. Сейчас Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году.

Несколькими днями ранее предприниматель изъявил желание купить Twitter. Он предложил $54,2 за акцию, или около $43 млрд в целом.

С конца января этого года основатель компаний SpaceX и Tesla потратил на покупку акций Twitter $2,64 млрд. Сделки проходили почти каждый день. Наиболее крупная покупка произошла 7 февраля — более 4,8 млн акций на сумму $176 млн.

Диана Жиленкова