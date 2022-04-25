В Татарстане на сельхозярмарках продали более 600 тонн сахара

Фото: Максим Платонов (архив)

На сельхозярмарках, которые проводились в крупных городах Татарстана весной, продали более 600 тонн сахара. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

По сравнению с прошлым годом на ярмарках реализовали в два раза больше сахарного песка, в четыре раза — картофеля (681,6 тонн). По остальным позициям удалось достичь увеличения объемов от 20 до 100%.

По итогам шести ярмарочных дней продали: 1 146,5 тонны овощей, 426,2 тонны говядины, 130,6 тонны мяса птицы, 328,2 тонны муки, 607,2 тонны сахара, 42,7 тонны гречневой крупы, 99,6 тонны разливного молока. Общая сумма завезенной продукции — 500,2 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце марта глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров сообщал, что по итогам первого дня проведения сельскохозяйственных ярмарок было реализовано около 100 тонн сахара. Спрос на него на ярмарках вырос в пять раз.

Татьяна Леухина