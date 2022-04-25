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СИБУР возобновляет закупку нафты у «ТАИФ-НК»

18:25, 25.04.2022 1
СИБУР возобновляет закупку нафты у «ТАИФ-НК»
Фото: sibur.ru

С мая СИБУР планирует возобновить закупку нафты у «ТАИФ-НК» для производств «Нижнекамскнефтехима». Об этом сообщил «Интерфакс».

В начале апреля стало известно о том, что нефтеперерабатывающий комплекс вынужденно приостановил работу технологических установок в связи с сокращением сбыта.

СИБУР сообщал тогда, что «Нижнекамскнефтехим» в сложившейся экономической ситуации при снижении объемов реализации вынужден балансировать поставки сырья и готов принимать прямогонного бензина ровно столько, сколько необходимо для обеспечения непрерывности производства при исключении риска затоваривания складов остатками сырья и готовой продукции.

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