СИБУР возобновляет закупку нафты у «ТАИФ-НК»
С мая СИБУР планирует возобновить закупку нафты у «ТАИФ-НК» для производств «Нижнекамскнефтехима». Об этом сообщил «Интерфакс».
В начале апреля стало известно о том, что нефтеперерабатывающий комплекс вынужденно приостановил работу технологических установок в связи с сокращением сбыта.
СИБУР сообщал тогда, что «Нижнекамскнефтехим» в сложившейся экономической ситуации при снижении объемов реализации вынужден балансировать поставки сырья и готов принимать прямогонного бензина ровно столько, сколько необходимо для обеспечения непрерывности производства при исключении риска затоваривания складов остатками сырья и готовой продукции.
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