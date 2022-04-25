В МИД заявили об упрощении въезда в страну для иностранных родственников россиян

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что иностранцам, состоящим в родстве с гражданами России, упростили въезд в страну. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Иванова, в настоящее время им выдаются многократные частные визы в тех странах, где они нужны, по решению посольств на срок до года с периодом пребывания в России в течение срока действия. Как отметил замминистра, теперь можно не выезжать никуда из России и нет необходимости предварительно оформлять приглашения в ОВД.

Фото: Максим Платонов

В конце марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в стране разрабатывают проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Документ предусматривает ряд ограничений на въезд на территорию российского государства. По его словам, также был облегчен порядок въезда и пребывания на территории России для граждан третьих государств и лиц без гражданства, оказавшихся на территории Украины.

Дарья Акимова