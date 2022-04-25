В Ставропольском крае предотвратили теракт на транспорте

Федеральная служба безопасности предотвратила в Ставропольском крае теракт на объекте транспорта. Как пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, его готовил сторонник запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»* по указанию зарубежных эмиссаров.

Уточняется, что подозреваемый, который уже дал признательные показания, задержан при подготовке к реализации теракта. У него изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, которые он купил для изготовления самодельного взрывного устройства. Следственные органы возбудили уголовное дело о приготовлении к террористическому акту».

21 апреля ФСБ отчиталась о том, что пресекла теракт в Крыму — сотрудник запрещенной группировки «Исламское государство»* готовил в Симферополе подрыв железной дороги. Он действовал по указанию крымско-татарского добровольческого батальона «Крым», принимающего участие в боевых действиях против ВС России на Украине.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ, запрещена в России.