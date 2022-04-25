Правительство России анонсировало создание «Аэрокосмической инновационной долины»
В России создадут научно-технологический центр «Аэрокосмическая инновационная долина». Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Основными сферами деятельности центра станут аэрокосмические, биомедицинские и информационные технологии, а также электроника и радиотехника. Объект расположится в Рязанской области, сообщает пресс-служба правительства России.
Ожидается, что благодаря созданию «Аэрокосмической инновационной долины» появятся 2,8 тысячи новых рабочих мест. Налоговые поступления в бюджет Рязанской области к 2031 году увеличатся на 5,6 млрд рублей.
Отмечается, что идея создания центра принадлежит Московскому авиационному институту и властям региона. Компании-резиденты центра будут заниматься разработкой передовых технологий, уникальных материалов и новых видов продукции.
Также в этом месяце правительство России одобрило программу создания многоспутниковой группировки «Сфера». Она была объявлена как развитие ранее анонсировавшейся глобальной спутниковой системы «Эфир», призванной конкурировать с зарубежными OneWeb и Starlink.
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