На Ураза-байрам общественный транспорт Казани начнет работу в 5 утра

2 мая, когда будет отмечаться Ураза-байрам, проходящие через мечети Казани маршруты общественного транспорта начнут работу с 5 утра. Об этом сообщил сегодня в ходе «делового понедельника» начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани Ильнур Шакиров.

Мэр Казани Ильсур Метшин еще раз поздравил всех православных со святой Пасхой — одним из самых почитаемых у христиан праздников. И напомнил, что у мусульман наступила завершающая неделя Рамазана. Градоначальник обратился к главам районов, всем общественным службам, транспортникам, управлению внутренних дел с просьбой внимательно подойти к подготовке празднования Ураза-байрама и выполнить все предписания с тем, чтобы все прошло организовано.



Фото: realnoevremya.ru

— Сегодня 24-й день священного для мусульман месяца Рамазан, на протяжении которого мусульмане соблюдают пост уразу. По окончании поста верующих ожидает один из главных праздников в исламе — Ураза-байрам, который в этом году будет отмечаться 2 мая. Духовным управлением мусульман РТ определено, что праздничное мероприятие в мечетях города начнется в 6.30 утра с чтения Корана. 2 мая проходящие через мечети маршруты общественного транспорта начнут работу в 5 утра. Правоохранительные органы предпримут необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности верующих в местах проведения праздника, — сообщил Шакиров.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об определении дат празднования главных мусульманских праздников. Так, в этом году Ураза-байрам приходится на 2 мая, а Курбан-байрам — на 9 июля. 1 апреля у мусульман начался священный месяц Рамазан, в течение которого верующие держат пост — уразу.

Кристина Иванова