На ремонт подземного перехода у ДРКБ в Казани выделят 43,6 млн рублей

Главстрой Татарстана объявил тендер на проведение ремонта подземного перехода у Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ), которая находится в Казани на Оренбургском тракте. На эти цели предусмотрели 43,6 млн рублей из бюджета республики.

Также необходимо провести капремонт и благоустройство территории отделения дневного пребывания лиц с ментальными нарушениями Комплексного центра социального обслуживания в Казани на улице Тинчурина. Объем финансирования составляет 8,7 млн рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Еще 3 млн рублей выделено на капремонт здания общественных организаций в Мензелинске на улице Розы Люксембург с приобретением оборудования и инвентаря. Срок выполнения работ — до 1 декабря 2022 года.

Заявки на участие принимаются до 4 мая. Подрядчика определят 6 мая.

Также сегодня сообщалось, что Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на проведение капремонта трех медучреждений в республике. На эти цели предусмотрели 49 млн рублей. Работы необходимо завершить до 1 декабря текущего года.



Диана Жиленкова