В Париже проходят демонстрации с призывом бойкотировать второй тур президентских выборов

В Париже проходит многочисленная демонстрация под предводительством движения «Желтые жилеты». Об этом сообщает «РИА Новости».

В митинге участвуют несколько сотен человек, включая «Желтые жилеты», антифашистсткие организации, мигрантские ассоциации и многочисленные профсоюзы.

Манифестанты выступают не только против возможного избрания лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, но и призывают бойкотировать второй тур президентских выборов во Франции.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. В ходе его Марин Ле Пен и действующий президент Франции Эммануэль Макрон стали лидерами. Согласно данным экзитпола, Макрон получил 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2% голосов.



Татьяна Леухина