Рынок автомобилей с пробегом в марте упал на 11%

В марте этого года россияне приобрели 424 тыс. легковых автомобилей с пробегом — это на 10,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Автостат».



В начале весны россияне приобрели 100 тыс. подержанных легковых автомобилей Lada, вдвое меньше автомобилей Toyota — 49,3 тыс. Еще в марте пользовались популярностью б/у автомобили Hyundai (23,3 тыс. шт.), Kia (22,8 тыс. шт.) и Nissan (22,5 тыс. шт.). На долю этих пяти брендов в общей сложности приходится более половины всех продаж автомобилей с пробегом.

Чаще всего россияне приобретали хэтчбек Lada 2114 («Самара-2») — по итогам марта куплено 9,5 тысячи машин. На втором месте по популярности Kia Rio (8,9 тыс. шт.), Hyundai Solaris (8,8 тыс. шт.) и Ford Focus (8,1 тыс. шт.), а еще седан Lada 2170 («Приора») — 7,9 тыс. перепроданных автомобилей.

Фото: realnoevremya.ru

В марте 2022 года КАМАЗ снизил выпуск грузовиков на 7,5% — до 4 023 автомобилей, за первые 3 месяца года показатель составил 11 398 единиц, то есть на 16% больше, чем в прошлом году.

Маргарита Головатенко