КАМАЗ в марте снизил выпуск грузовиков на 7,5%, за первый квартал — увеличил на 16,4%

В марте 2022 года КАМАЗ снизил выпуск грузовиков на 7,5% — до 4 023 автомобилей, за первые три месяца года показатель составил 11 398 единиц, то есть на 16% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе автогиганта.



Завод двигателей и СП «Камминз Кама» выпустил и поставил потребителям в марте 4 267 двигателей и силовых агрегатов. За весь квартал — 12 436 (+15%).

За март КАМАЗ отгрузил дилерам, сервисным центрам и корпоративным клиентам компании запчастей на 3,25 млрд рублей (+9,1%), с начала года — 7,89 млрд рублей (+17,6 %).

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в марте этого года КАМАЗ нарастил объемы производства на российском рынке на 15% — до 3 335 единиц. В целом в 2022 году рынок грузовиков продемонстрировал падение в связи с начавшейся в конце февраля военной спецоперацией на Украине. В марте нынешнего года объем российского рынка новых грузовых автомобилей составил 7,5 тыс. единиц, что на 8% меньше, чем за тот же месяц 2021-го.

Маргарита Головатенко