Роскомнадзор ограничил доступ к американскому сайту для игры в шахматы

Фото: Максим Платонов

По требованию Генеральной прокуратура России Роскомнадзор ограничил доступ к американскому шахматному сайту Chess.com — на нем появилась ссылка на пропагандистскую статью, сообщает «РИА Новости».



Соответствующая информация о блокировке появилась на сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратура от 23 марта.

Ранее к блокировке портала из-за пропагандистской статьи призывал российский шахматист Сергей Карякин.

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Недавно Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 11 млн рублей за распространение на YouTube видеороликов с фейками о российской армии и спецоперации на Украине, а также призывами к осуществлению экстремистской деятельности. Ролики, размещенные на портале YouTube, содержали недостоверные данные о якобы имевшихся у СБУ перехваченных телефонных разговорах российских военных с родственниками, где они сообщают о больших потерях.

Маргарита Головатенко