Посольство в Вашингтоне: санкции США против России все более абсурдны

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Новые санкции США против России приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона из-за неспособности подчинить Москву своей воле, сообщили в пресс-службе российского посольства в Вашингтоне.



Как отметили в посольстве, рестрикции против 28 россиян и 33 компаний вместе с включением более чем 600 граждан в стоп-листы «напоминают сборную солянку того немногого, что здесь еще могут себе позволить»:

— Из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений санкции приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле, — приводит сообщение RT.

Фото: pxhere.com

Накануне США расширили санкционный список по России. Под ограничительные меры попали около 30 физических лиц, в том числе «связанных» с банком «Открытие». Санкции ввели против первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой, председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова.

Маргарита Головатенко