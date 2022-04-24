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Путин поздравил россиян с праздником Пасхи

09:46, 24.04.2022 1
Путин поздравил россиян с праздником Пасхи
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху.

— Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости, — приводит RT слова президента.

Путин в поздравлении отметил созидательную работу Русской православной церкви и других христианских конфессий, «направленную на сбережение наших богатейших исторических, культурных, духовных традиций, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения».

Фото: Максим Платонов

Накануне праздника Пасхи в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Сегодня, 24 апреля, огонь доставят в Казань. В храмы Набережных Челнов его доставят 25 апреля, в Светлый понедельник.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:44
    Спасибо.
    С Праздником!
    Здоровья, мира, благополучия.
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