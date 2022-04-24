Путин поздравил россиян с праздником Пасхи

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху.



— Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости, — приводит RT слова президента.

Путин в поздравлении отметил созидательную работу Русской православной церкви и других христианских конфессий, «направленную на сбережение наших богатейших исторических, культурных, духовных традиций, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения».

Фото: Максим Платонов

Накануне праздника Пасхи в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Сегодня, 24 апреля, огонь доставят в Казань. В храмы Набережных Челнов его доставят 25 апреля, в Светлый понедельник.

Маргарита Головатенко