Сенатор Пушков заявил, что Германия взяла курс на сворачивание отношений с Россией

Германия приняла решение о выборе стратегического курса на сворачивание отношений с Россией, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.



— Курс на сворачивание отношений с Россией — курс не временный, а стратегический для Германии, — приводит его слова RT.

Пушков отметил, что при этом закупки российских энергоносителей германской стороной не противоречат разрыву. Он отметил, что это — новая реальность.

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В начале апреля МИД Германии заявил о решении выслать 40 сотрудников посольства России в Берлине. Как сказано в сообщении ведомства, было принято решение об объявлении нежелательными персонами «значительного числа» сотрудников российского посольства, которые ежедневно «работали против сплоченности общества».

Маргарита Головатенко