В МИД ФРГ заявили о решении выслать 40 сотрудников посольства России

МИД Германии заявил о решении выслать 40 сотрудников посольства России в Берлине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.



Как сказано в сообщении ведомства, было принято решение об объявлении нежелательными персонами «значительного числа» сотрудников российского посольства, которые ежедневно «работали против сплоченности общества».

В МИД ФРГ заявили о планах еще больше ужесточить санкции против России, увеличить поддержку украинских Вооруженных сил и укрепить восточный фланг НАТО.

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3 апреля в ФРГ анонсировали санкции против финансового рынка России. Еще один, пятый по счету пакет санкций против России может включать в себя и персональные меры, и ограничения против финансового российского рынка.

Маргарита Головатенко