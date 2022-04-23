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Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела пропускного пункта в Курской области

21:59, 23.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела пропускного пункта в Курской области
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела пропускного пункта в Курской области со стороны Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следователям нужно расследовать факт обстрела, привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления.

Фото: kremlin.ru

Сегодня губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что в Курской области пропускной пункт на российско-украинской границе в Глушковском районе подвергся обстрелу из минометов со стороны Украины. Раненых и погибших в результате инцидента нет. После обстрела также загорелось помещение Россельхознадзора.

На прошлой неделе Следком возбудил уголовное дело по факту обстрела пограничного пункта пропуска в Кореневском районе Курской области по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц».

Татьяна Леухина
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