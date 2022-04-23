В Минэкономики Татарстана заявили, что ситуация на рынке труда относительно стабильная

Ситуация на рынке труда Татарстана характеризуется как относительно стабильная. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхад Шагиахметов на совещании в Доме правительства республики.

В ближайшие три месяца 34 предприятия имеют риски по снижению загрузки мощностей, индекса промышленного производства, отказам поставки импортного сырья, материалов, оборудования, комплектующих, услуг, срыва доставки или неплатежей со стороны покупателей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ситуацию по каждому предприятию будут рассматривать на балансовых комиссиях, там проработают планы действий для нивелирования рисков, максимально используя федеральные меры поддержки.

За льготными кредитами за неделю обратились две системообразующие организации, одобрены две заявки на сумму 2,2 млрд рублей, передает пресс-служба президента РТ.

В начале апреля сообщалось, что в Татарстане уровень безработицы составил 0,5%. Тогда в республике насчитывалось 10 249 официально зарегистрированных безработных жителей.



Татьяна Леухина