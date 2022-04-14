В Татарстане стартуют работы по президентской программе «Наш двор»

В девяти дворах Казани и 15 дворах Челнов стартовали работы по программе «Наш двор». На следующей неделе работы планируется начать в 50 дворах 15 районов республики.

Дворы благоустроят в Актанышском, Бавлинском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Кукморском, Лениногорском, Нижнекамском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Чистопольском, Ютазинском районах Татарстана, сообщает пресс-служба республиканской программы.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Сначала строители демонтируют существующее оборудование и незаконные хозяйственные постройки. Перед стартом дорожных работ проводятся встречи с жителями, где презентуются проектные решения.

На сегодня по Татарстану прошло уже 238 встреч во дворах. В каждой из них участвуют проектировщики, представители администраций и управляющих организаций, а также подрядчики.

Всего в этом году обустроят территории 466 домов, а общий бюджет программы составит 2,5 млрд рублей. Во дворах построят более 2 тысяч дополнительных парковочных мест, установят новые опоры с энергосберегающими светодиодными лампами, а также малые архитектурные формы.



Татьяна Леухина