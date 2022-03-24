В столице Татарстана общегородской субботник пройдет 23 апреля

Фото: Максим Платонов (архив)

23 апреля в Казани состоится общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству территории города, а в период с 1 апреля по 31 мая пройдет двухмесячник. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

В план мероприятий входят уборка дорог общего пользования и дворов, очистка и ремонт контейнерных площадок, посадка деревьев и кустарников, очистка навесов и павильонов ожидания городского транспорта, вывоз мусора, уборка садов, парков, скверов и другие работы.

Фото: Максим Платонов (архив)

Главам администраций районов Казани необходимо сформировать районные штабы по организации и выполнению соответствующих работ. Также рекомендовано ежедневно выявлять факты неудовлетворительного состояния территорий и несанкционированного складирования отходов в городе.

Напомним, в целом по Татарстану санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий населенных пунктов республики также пройдет в период с 1 апреля по 31 мая. В план работ включена очистка водоохранных зон водных объектов, пляжей, скверов, парков, детских площадок, рынков, мест массового отдыха населения, садоводческих обществ и др.

Диана Жиленкова