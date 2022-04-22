Жителя Казани задержали за незаконный экспорт компонента оружия массового поражения

40-летний бизнесмен из Казани занимался незаконным экспортом из России химического вещества, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 189 УК РФ, сообщает Татарстанская таможня.

Выяснилось, что казанец, используя учрежденные им фирмы, организовал незаконный экспорт тританоламина. Данное вещество входит в список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия.

Как рассказал заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов, для законного экспорта тританоламина необходимо наличие лицензии ФСТЭК России. Казанцу грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, а также крупный штраф.

В марте в казанском аэропорту задержали жителя Узбекистана, который пытался пронести через таможню 37 ножей различной длины и конфигурации. Тот объяснил, что купил их в качестве сувениров для друзей. А о том, что такой товар подлежит обязательному письменному декларированию, пассажир не знал.

Диана Жиленкова