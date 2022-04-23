Правительство обязало нефтяников продавать больше топлива на биржевых торгах
Нефтяников обязали увеличить процент продаваемого на биржевых торгах топлива, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Теперь минимальная доля продажи от общего объема производства составит 12% для бензина и 8,5% для дизеля вместо существующих 11 и 7,5% соответственно. Такая мера должна помочь поддержать стабильную ситуацию на внутреннем рынке бензина и дизеля в условиях сезонного повышенного спроса, сообщает пресс-служба Кабмина.
Ожидается, что благодаря нововведениям независимые АЗС смогут покупать топливо по рыночным ценам.
Изменения также должны снизить риски монопольного ценообразования, повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок на конкурентных условиях.
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