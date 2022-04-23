Правительство обязало нефтяников продавать больше топлива на биржевых торгах

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Нефтяников обязали увеличить процент продаваемого на биржевых торгах топлива, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Теперь минимальная доля продажи от общего объема производства составит 12% для бензина и 8,5% для дизеля вместо существующих 11 и 7,5% соответственно. Такая мера должна помочь поддержать стабильную ситуацию на внутреннем рынке бензина и дизеля в условиях сезонного повышенного спроса, сообщает пресс-служба Кабмина.

Ожидается, что благодаря нововведениям независимые АЗС смогут покупать топливо по рыночным ценам.

Фото: Максим Платонов

Изменения также должны снизить риски монопольного ценообразования, повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок на конкурентных условиях.

Маргарита Головатенко