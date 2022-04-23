Новости общества

14:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Малайзии готовы рассмотреть возможность поставок полупроводников в Россию

08:59, 23.04.2022 2
В Малайзии готовы рассмотреть возможность поставок полупроводников в Россию
Фото: pixabay.com

В Малайзии выразили готовность рассмотреть возможность поставок полупроводников и электроники в Россию, сообщил малайзийский посол в Москве Бала Чандран.

— Малайзийская промышленность ориентирована на рынок. И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен, — приводит его слова «РИА Новости».

Вместе с тем Чандран отметил, что не располагает информацией о переговорах по этому вопросу на правительственном уровне. Он выразил надежду, что на эту тему будут вестись активные переговоры на уровне бизнеса.

Пандемия коронавируса привела к дефициту полупроводников — с весны 2020 ода начал фиксироваться колоссальный спрос на ноутбуки, технику для удаленной работы, игровые приставки и прочее. Все это совпало с остановкой производства самих чипов, так как их производители готовились к кризису (как все) и не прогнозировали такого спроса на свою продукцию. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоТехнологии

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:57
    Недавно появился новый безтранзисторный логический элемент, называется - сумматор натуральных чисел, представляющий собой звездообразный резистор, позволяющий исключить двоичную логику и на основе таких сумматоров можно построить настоящий нейроморфный чип. Всю информацию о таком сумматоре можно найти в любом поисковике.
    Ответить
  • Анонимно 10:06
    в малайзиипроцеорры интел НЕ ДЕЛАЮТ их делают только в сша

    дожили..раньше сами делали транзисторы и микросхемы когда то...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также