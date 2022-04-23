В Малайзии готовы рассмотреть возможность поставок полупроводников в Россию

В Малайзии выразили готовность рассмотреть возможность поставок полупроводников и электроники в Россию, сообщил малайзийский посол в Москве Бала Чандран.



— Малайзийская промышленность ориентирована на рынок. И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен, — приводит его слова «РИА Новости».

Вместе с тем Чандран отметил, что не располагает информацией о переговорах по этому вопросу на правительственном уровне. Он выразил надежду, что на эту тему будут вестись активные переговоры на уровне бизнеса.

Пандемия коронавируса привела к дефициту полупроводников — с весны 2020 ода начал фиксироваться колоссальный спрос на ноутбуки, технику для удаленной работы, игровые приставки и прочее. Все это совпало с остановкой производства самих чипов, так как их производители готовились к кризису (как все) и не прогнозировали такого спроса на свою продукцию. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко