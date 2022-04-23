В Казани объявили победителей республиканского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В Казани сегодня объявили имена победителей XXII открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». В гала-концерте, который проходил в КРК «Пирамида», принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Обладателями главного приза фестиваля стали театр песни «Мизгел» из Набережных Челнов и ансамбль танца «Ак инеш» из села Актаныш.

Фото: tatarstan.ru

— Только в этом году более 60 тысяч детей приняли участие, а за все это время — более 1 миллиона. И может, они не стали профессиональными артистами, но все они обрели много новых друзей и бесценные навыки, — отметил Минниханов.

Он пообещал поддерживать движение «Созвездие» и дальше, передает пресс-служба президента РТ.

«Реальное время» показало, как юные артисты готовились к выступлению на гала-концерте. Все подробности — в видеорепортаже.



В конце февраля стало известно, что на проведение молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие» в Казани выделили 1,7 млн рублей.

Татьяна Леухина