На проведение казанского фестиваля «Созвездие» потратят 1,7 млн рублей

На проведение молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие» в Казани выделят 1,7 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо предоставить зал в культурном центре в центре Казани для проведения 3-х отборочных дней с 8.00 до 21.00, вместимостью не менее 300 человек. Зал для проведения Гала-концерта должен вмещать в себя не менее 1 тысячи человек. Выполнить все работы необходимо до 30 апреля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году имена обладателей главного приза открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» назвали в начале мая. Победителями стали ансамбль танца «Татарстан» из Набережных Челнов и вокальный дуэт из Казани — Миляуша Нугманова и Инсаф Ганибаев.



Татьяна Леухина