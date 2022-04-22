В Казани до понедельника ограничили движение по улице Салимжанова

В Казани ограничили движение на участке автодороги по ул.Салимжанова. Это связано с работами по реконструкции комплекса зданий и территории бывшей фабрики «Спартак».

С сегодняшнего дня проезд частично закрыт возле дома №2б по ул. Спартаковской, полностью закрыт тротуар вдоль проезжей части по ул. Салимжанова в направлении ул. Татарстан. Ограничения продлятся до понедельника, 25 апреля.

Фото: kzn.ru

С 20 апреля в Казани ограничили движение на участках Сибирского тракта. Проезжую часть частично закроют для установки техники и проведения инженерных, ремонтных и строительных работ.



Татьяна Леухина