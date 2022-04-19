В Казани частично ограничат движение по Сибирскому тракту

В Казани с 20 апреля ограничат движение на участках Сибирского тракта. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Проезжую часть частично закроют для установки техники и проведения инженерных, ремонтных и строительных работ.

С 20 по 27 апреля будет перекрыт для движения участок возле здания №40, а с 20 апреля по 14 августа — вблизи дома №40а. Здание по адресу: Сибирский тракт, 40, находится по направлению в Дербышки, а здание №40а — по направлению на улицу Николая Ершова.

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Это связано с переустройством инженерных коммуникаций, ремонтными и строительными работами на проезжей части.

На этой неделе в пятницу в столице Татарстана ограничат движение на улице Кремлевской. В этот день в городе пройдет 80-я легкоатлетическая эстафета.

Татьяна Леухина