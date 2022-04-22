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Путин встретится с генсеком ООН Гутерришем

22:36, 22.04.2022
Путин встретится с генсеком ООН Гутерришем
Фото: wikimedia.org

Президент России Владимир Путин встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который 26 апреля прибудет в Москву для переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гутерриш хочет обсудить с руководством России «то, какие шаги могут быть предприняты, чтобы прекратить боевые действия, чтобы оказать людям помощь и позволить всем желающим покинуть (зоны боевых действий)», рассказала сотрудница пресс-службы организации Эри Канэко.

Фото: commons.wikimedia.org

Она уточнила, что в офисе Гутерриша все еще работают над подготовкой его поездки в Киев, передает «РИА Новости».

На этой неделе Гутерриш призвал Россию и Украину к гуманитарному перемирию с 21 апреля на четыре дня в связи с празднованием православными христианами Пасхи. Он также добавил, что ООН готова направить гуманитарные конвои в Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск в случае пасхального перемирия.

Татьяна Леухина
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