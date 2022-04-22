МВД России показало кадры задержания руководителей и «звезд» Finiko — видео
МВД России опубликовало видео задержания руководителей и «звезд» финансовой пирамиды Finiko. Полицейские задержали подозреваемых в Московском регионе, Татарстане, Бурятии, Иркутской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В их жилищах провели более 70 обысков, изъяли документы и компьютерную технику, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
О задержании шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko стало известно вчера.
Сегодня бывшего куратора сайта и службы технической поддержки проекта Finiko Антона Семыкина отправили в СИЗО до 20 июня. При избрании меры пресечения Семыкину следствие засветило еще 13 новых фигурантов уголовного дела об афере в Finiko. В их числе — Надежда Сотириу из Бурятии, Виктор Яндолин из Екатеринбурга и «первый вице-президент» криптовалютного проекта Андрей Галущенко. Также под стражу до 20 июня взят первый «вице-президент» Finiko Андрей Галущенко.
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