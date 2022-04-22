Мещанский суд отправил в СИЗО Москвы «первого вице-президента» Finiko

Фото: скриншот видео

Под стражу до 20 июня взят Андрей Галущенко, первый «вице-президент» проекта Finiko. Такое решение только что огласил Мещанский райсуд Москвы, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Галущенко был задержан 20 апреля в Свердловской области и оперативно доставлен для избрания меры пресечения в столицу. Он был одним из ближайших соратников Кирилла Доронина и продвигал «финикийский» проект на федеральном уровне.

Вчера и сегодня по данному делу были арестованы еще четверо — Баир Самбуев в Улан-Удэ, Антон Семыкин в Казани, Екатерина Казачкова и Алена Ларионова — в Москве. Всем им предъявлено обвинение в мошенническом хищении средств тысячи потерпевших на сумму не менее 250 млн рублей. В ближайшее время она может вырасти в разы.

Общее число обвиняемых по делу достигло 22 человек, часть объявлены в федеральный и международный розыск.