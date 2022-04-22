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Российские пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube

19:15, 22.04.2022
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В работе YouTube наблюдаются сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

57% пользователей пожаловались на неполадки в работе веб-сайта, у 37% некорректно работает приложение, у 6% возникли проблемы с видеотрансляцией.

Фото: скриншот

Сбои в работе видеоплатформы возникли у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов.

В начале апреля глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предупреждал, что действия YouTube ведут к тому, что видеохостинг окажется вне закона в России.

Татьяна Леухина
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