Российские пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube
В работе YouTube наблюдаются сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
57% пользователей пожаловались на неполадки в работе веб-сайта, у 37% некорректно работает приложение, у 6% возникли проблемы с видеотрансляцией.
Сбои в работе видеоплатформы возникли у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов.
В начале апреля глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предупреждал, что действия YouTube ведут к тому, что видеохостинг окажется вне закона в России.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым