Клишас: действия YouTube ведут к тому, чтобы оказаться вне закона в России

Действия YouTube ведут к тому, что видеохостинг окажется вне закона в России, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя блокировку аккаунт «Дума ТВ» на YouTube, об этом сообщает ТАСС.



— YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор», — сказал Клишас и назвал блокировку канала «Дума ТВ» «западной версией свободы слова».

По поводу блокировки аккаунта «Дума ТВ» высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова:

— Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал блокировку канала «Дума ТВ» на YouTube доказательством нарушений США прав и свобод граждан.

Фото: realnoevremya.ru

7 апреля Роскомнадзор заявил о применении к американской компании Google «мер понуждения информирующего и экономического характера» из-за нарушений российского законодательства. По данным Роскомнадзора, видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, не удалил более 12 тысяч запрещенных российским законодательством материалов.

Маргарита Головатенко