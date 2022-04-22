Главным тренером «Барса» назначен Артем Анисимов

Главным тренером «Барса» стал Артем Анисимов. Контракт с ним рассчитан на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

— Это большой шаг в карьере, шанс, за который нужно цепляться и показывать свою работу на новом уровне. Я уже работал в Высшей лиге помощником и понимаю, что это за турнир и как подготовиться к сезону. Потому считаю, что мы справимся с этим вызовом, — заявил Анисимов.

Ранее он выступал за «Ак Барс», лениногорский «Нефтяник», «Амур», «Салават Юлаев», работал ассистентом главного тренера «Ирбиса», «Барса».

На этой неделе казанский «Ак Барс» в своих социальных медиа показал видеоролик, в котором Олег Знарок знакомится с командой и клубной инфраструктурой. СМИ сообщали, что он прибыл в Казань для подписания контракта на год.

Татьяна Леухина