Шамиль Газизов не считает игру с «Уралом» матчем за жизнь в Премьер-лиге

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов оценил предстоящий поединок с екатеринбургским «Уралом» и отказался считать эту игру последним шансом на выживание в Премьер-лиге. Напомним, уфимцы занимают 14-е место, расположившись в зоне стыковых матчей, а екатеринбуржцы — 15-е, с которого команды напрямую вылетают в ФНЛ.

«Каждый матч важнейший. Играем с соседями по турнирной таблице — здесь все ясно. Все всё понимают. Является ли игра с «Уралом» матчем жизни? Нагнетать обстановку лишний раз смысла нет», — сказал Газизов.

Матч между «Уфой» и «Уралом» состоится в субботу, 23 апреля, в Екатеринбурге.

Эрик Добролюбов