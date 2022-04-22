Количество вакансий в бьюти-индустрии Казани за I квартал 2022 года выросло на 4%

В Казани по итогам первого квартала 2022 года количество вакансий в группе профессий «Фитнес, салоны красоты» увеличилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики онлайн-сервиса «Авито Работа».

Чаще всего в столице Татарстана искали тренеров: предложений стало больше на 107%. На втором месте администраторы салонов красоты (+79%), на третьем — мастера по маникюру (+22%).

Медианная зарплата в бьюти-сфере в I квартале этого года составила 33,5 тысячи рублей. Самыми высокооплачиваемыми профессиями стали: мастер маникюра — работодатели готовы им платить от 45 тысяч рублей, а также косметолог, которым предлагают 35 тысяч рублей.

По России число вакансий в этой сфере за тот же период выросло на 10%. Работодатели стали в 2 раза чаще искать на платформе хореографов, администраторов салонов красоты и фитнес-тренеров.

Фото: pixabay.com

8 апреля сообщалось, что в Казани за I квартал 2022 года спрос на индивидуальные занятия с инструктором по йоге вырос на 29%, а курсы пилатеса — на 50%. В целом спрос на услуги в сфере спорта и танцев вырос на 49%, а наиболее популярным среди них стал стретчинг — 61%.

Максим Кокунин