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Пассажирскую навигацию из Чебоксар в Казань планируют начать с 1 июня

19:08, 07.04.2022
Пассажирскую навигацию из Чебоксар в Казань планируют начать с 1 июня
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Речные пассажирские перевозки на «Валдаях» из Чебоксар в Нижний Новгород и Казань планируется открыть в начале лета. Об этом заявили в Минтрансе Чувашии.

Также готовятся к запуску регулярные пассажирские перевозки по маршруту Чебоксары — Казань. Сейчас завершается работа по подготовке разрешительных документов, пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Теплоход «Валдай 45Р» разгоняется до скорости 75 км/ч и имеет запас хода 550 километров. Вместимость судна составляет 45 пассажиров.

О запуске речного маршрута на теплоходах «Валдай 45Р» между Казанью и Чебоксарами стало известно в прошлом году.

Татьяна Леухина
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

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