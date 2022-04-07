Пассажирскую навигацию из Чебоксар в Казань планируют начать с 1 июня
Речные пассажирские перевозки на «Валдаях» из Чебоксар в Нижний Новгород и Казань планируется открыть в начале лета. Об этом заявили в Минтрансе Чувашии.
Также готовятся к запуску регулярные пассажирские перевозки по маршруту Чебоксары — Казань. Сейчас завершается работа по подготовке разрешительных документов, пишет «Интерфакс».
Теплоход «Валдай 45Р» разгоняется до скорости 75 км/ч и имеет запас хода 550 километров. Вместимость судна составляет 45 пассажиров.
О запуске речного маршрута на теплоходах «Валдай 45Р» между Казанью и Чебоксарами стало известно в прошлом году.
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