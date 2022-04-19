Псаки прокомментировала получение ноты от России из-за поставок оружия на Украину

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала получение ноты от России касательно поставок вооружения Киеву.



— Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах (президента России Владимира) Путина, — приводит ее слова RT.

Таким образом Псаки прокомментировала информацию, появившуюся в американских СМИ. Сообщалось, что Россия якобы предостерегала Вашингтон о «непредсказуемых последствиях» на фоне поставок оборонной помощи Киеву.

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что действия западных стран, в том числе поставки оружия Киеву на фоне специальной операции на Украине, могут привести к прямому военному противостоянию России и США.

Маргарита Головатенко