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МИД России внес 398 американских конгрессменов в черный список

21:18, 13.04.2022
МИД России внес 398 американских конгрессменов в черный список
Фото: pixabay.com

МИД России ввел санкции в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства, опубликованном на сайте.

Члены Палаты представителей Конгресса США, в том числе руководство и председатели комитетов, вносятся в стоп-лист России на постоянной основе. Также в санкционном списке оказались 87 канадских сенаторов.

Фото: wikipedia.org

На прошлой неделе Россия объявила о персональных санкциях против 228 представителей высшего руководства и парламентариев Австралии, в том числе премьер-министра. Также ограничительные меры ввели против 130 представителей высшего руководства и парламентариев Новой Зеландии, в том числе премьер-министра.

Татьяна Леухина
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