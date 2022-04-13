МИД России внес 398 американских конгрессменов в черный список

МИД России ввел санкции в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства, опубликованном на сайте.

Члены Палаты представителей Конгресса США, в том числе руководство и председатели комитетов, вносятся в стоп-лист России на постоянной основе. Также в санкционном списке оказались 87 канадских сенаторов.

Фото: wikipedia.org

На прошлой неделе Россия объявила о персональных санкциях против 228 представителей высшего руководства и парламентариев Австралии, в том числе премьер-министра. Также ограничительные меры ввели против 130 представителей высшего руководства и парламентариев Новой Зеландии, в том числе премьер-министра.



Татьяна Леухина