В Минобрнауки Татарстана рассказали о графике работы детсадов, школ и вузов в майские праздники

В Министерстве образования и науки Татарстана рассказали, как будут работать школы, колледжи и вузы республики в майские праздники. Например, при пятидневной учебной неделе учащиеся будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

По данным ведомства, при шестидневной учебной неделе татарстанские школьники, студенты колледжей и вузов не будут учиться 1 и 2 мая, а также с 8 по 10 мая включительно. Отмечается, что детские сады также будут работать по этому графику.

Фото: Ринат Назметдинов

Как сообщили недавно в Минтруда Татарстана, жители республики будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. Также 2 мая отмечается начало проведения праздника Ураза-байрам.

Сегодня стало известно, что Казань вошла в пятерку лидеров направлений для отдыха на майские праздники. Рейтинг возглавил Санкт-Петербург — его выбрали 18% туристов. Далее следуют Москва (12%) и Сочи (9%). А столицу Татарстана для отдыха предпочли 5,3% туристов — по сравнению с прошлым годом город выбирают на 66% чаще.



Диана Жиленкова