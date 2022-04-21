В Казани демонтируют незаконно размещенные торговые павильоны, автофургоны и киоск по продаже воды

В Казани демонтируют девять самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов, а также шесть автофургонов и один киоск по продаже воды. Об этом говорится в опубликованном сборнике документов мэрии города №15.



Они расположены по адресам:

ул. Айдарова, вблизи дома №8а;

ул. Ю. Фучика, вблизи дома №12в;

ул. Техническая, вблизи дома №35;

ул. Адоратского, вблизи дома №4;

ул. С. Галеева, вблизи дома №5;

ул. Ш.Усманова, вблизи дома №35;

ул. Алтынова, вблизи дома №15а;

пересечение ул. Моисеева и ул. Гудованцева;

ул. Х. Мавлютова, вблизи дома №17;

ул. Ломжинская, вблизи дома №13.

Собственники указанных объектов должны демонтировать их добровольно до 25 апреля. В противном случае в срок с 26 апреля по 25 июля это сделают в принудительном порядке.

Фото: Максим Платонов

7 апреля сообщалось, что в Казани снесут незаконно размещенные торговые павильоны, а также киоски по продаже воды по адресам: ул. Ц. Мариупольская, вблизи домов №49, 87а; ул. Восстания, вблизи домов №105, 24, 119а; ул. Беломорская, вблизи дома №270; ул. Химиков, вблизи дома №19; ул. Гудованцева, вблизи дома №43; ул. Ш. Усманова, вблизи дома №37 и другие.



Максим Кокунин