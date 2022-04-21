В Татарстане из зимней спячки вышли енотовидные собаки

В Татарстане из зимней спячки вышли енотовидные собаки. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Первых животных заметили в Алексеевском районе. Спячка у этих животных не- глубокая. Они зимуют в норах, стогах сена, укромных убежищах.

Фото: pixabay.com

— Настоящей зимней спячки у них нет. В теплые зимы они даже могут бодрствовать, отсиживаясь в убежище только в дни сильных морозов и буранов», — объяснил начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

В декабре прошлого года в Казани енотовидную собаку передали в лечебную станцию по спасению, передержке и возвращению в естественную среду обитания редких видов животных. Зверька обнаружили в подвале одного из домов жилого комплекса «Солнечный город».

