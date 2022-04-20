Полицейские в Татарстане обнаружили подпольный цех по производству «незамерзайки»

В Казани сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ обнаружили подпольный цех по производству, розливу и упаковке «незамерзайки». Об этом сообщает МВД Медиа.

В помещении находилась готовая продукция, куботейнеры с этиловым спиртом, пустая тара и укупорка, используемая при розливе. Полицейские изъяли более 20 тонн этилового спирта и «незамерзайки».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас всю изъятую продукцию направили на экспертизу, по ее результату примут решение в рамках действующего законодательства.

В начале апреля в Приволжском районе Казани ликвидировали цех по производству автомобильной «незамерзайки». Полицейские из незаконного оборота изъяли почти 11 тысяч литров стеклоомывателя, возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



Татьяна Леухина