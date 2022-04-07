В Казани полицейские ликвидировали цех по производству опасной «незамерзайки»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Приволжском районе Казани ликвидировали цех по производству автомобильной «незамерзайки». Продукция не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным ведомства, в ходе осмотра помещения полицейские нашли различное оборудование и приспособления, а также четыре еврокуба со спиртосодержащей жидкостью и около 1,4 тысячи пятилитровых емкостей готовой продукции. Всего из незаконного оборота изъяли почти 11 тысяч литров стеклоомывателя.

Фото: 16.мвд.рф

Эксперт заключил, что во всех образцах изъятой продукции содержится по меньшей мере 84% метилового спирта. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 234 и ч. 1 ст. 238 УК РФ.

В январе в Челнах полиция обнаружила подпольный цех по производству незамерзающей жидкости с признаками фальсификации. Из него изъяли более 6,7 тысячи литров «незамерзайки» и сырья для ее изготовления. Документация, которая бы подтверждала законность производства жидкости и безопасность используемого сырья, отсутствовала.

Диана Жиленкова