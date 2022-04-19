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Канада ввела санкции против Набиуллиной, Гуцериева, Фридмана и Авена

18:08, 19.04.2022
Канада ввела санкции против Набиуллиной, Гуцериева, Фридмана и Авена
Фото: duma.gov.ru

Канада добавила в санкционный список председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину, предпринимателей Михаила Гуцериева, Петра Авена, Михаила Фридмана, Олега Бойко. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на правительство страны.

Ограничительные меры ввели в отношении 14 физических лиц России, в их числе — экс-журналистка RT Екатерина Винокурова, жена главы МИД России Сергея Лаврова Мария.

Фото: pixabay.com

В марте власти Канады расширили антироссийский санкционный список из-за ситуации на Украине и добавили туда 15 должностных лиц РФ. Туда попали глава Минэкономразвития России Максим Решетников, главком ВМФ РФ Николай Евменов, главком ВКС Сергей Суровикин и его заместитель Сергей Дронов, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков и начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Татьяна Леухина
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