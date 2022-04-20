«У меня есть алиби»: самозанятый из Челнов арестован по делу банды Басаева

В СИЗО-1 Казани отправлен пятый фигурант резонансного дела о событиях в Чечне 22-летней давности. На аресте в Вахитовском райсуде Казани челнинец Айрат Камалетдинов заявил о невиновности и алиби, передает с заседания журналист «Реального времени».



«У меня есть алиби. В период инкриминируемых мне преступлений я вообще не находился на территории Чеченской Республики», сообщил суду обвиняемый. Камалетдинов сообщил — является отцом двух малолетних детей, не судимым и самозанятым в сфере грузовых перевозок. Далее выяснилось — судимость обвиняемого давно погашена. В 2008-м он получил 6 лет колонии строгого режима по делу террористической организации «Исламский джамаат» (запрещена в РФ).

В разговоре с «Реальным временем», обвиняемый заявил — в отличие от других фигурантов дела он не был в чеченском плену:

— Я находился в Челнах, когда все это происходило. На Кавказ я выезжал на учебу ранее, был там с декабря 1998-го до марта 1999 года. Это было мирное время — первая чеченская война закончилась, вторая еще не началась... А теперь нас всех привлекают. Заказ, значит. Кто-то хочет себе погоны сделать... Для кого-то мы — расходный материал.

Против избрания суровой меры пресечения Камалетдинов возражал. Его адвокат по назначению Чулпан Валеева подчеркнула: «Суду не предоставлены достаточные данные, что он совершил преступление».

Представитель следственной группы из Главного управления СКР по Северо-Кавказскому округу и помощник прокурора Вахитовского района просили суд удовлетворить ходатайство.

124 месяца — такой на данный момент срок следствия по уголовному делу о нападении на псковских десантников в 2000 году, когда погибли 84 человека и четверо были ранены. Расследование приостанавливалось, возобновлялось. В последний раз срок расследования по делу продлевал первый заместитель главы СКР Эдуард Кабурнеев.

Детали резонансного дела и рассказы отрицающих вину татарстанцев — в репортаже «Реального времени»