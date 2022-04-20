Комитет ЮНЕСКО принял решение перенести сессию из Казани

Бюро Комитета всемирного наследия (КВН) ЮНЕСКО, оказавшись под давлением Запада, решило перенести сессии комитета в Казани. Об этом заявил ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

— Члены комитета, а это 21 суверенное государство, находятся под сильнейшим давлением со стороны коллективного Запада, требующего отказаться от проведения заседания в Казани и лишить Россию председательства, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО должна была пройти в Казани с 19 по 30 июня. Планировалось, что на мероприятие приедут представители из 194 стран. Главная тема мероприятия — «Межкультурный диалог как императив сохранения всемирного наследия». Оно приурочено к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.



В конце марта Центр всемирного наследия ЮНЕСКО ознакомился с номинационным досье астрономических обсерваторий Казанского федерального университета и подтвердил, что оно соответствует всем техническим требованиям. В 2023 году от России именно номинацию обсерваторий предложат на рассмотрение комитета ЮНЕСКО.



Татьяна Леухина