«Боевики обвиняли нас в покушении на Хаттаба»: отсидевший за терроризм открестился от участия в банде

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

Под стражу до 19 июня отправлен четвертый фигурант дела о банде Басаева и Хаттаба Ильгам Гумеров. В Вахитовском райсуде Казани он рассказал, что в плену боевиков его принимали за агента ФСБ, а в ФСБ — наоборот, передает журналист «Реального времени».



«Я уже сидел по этим обвинениям в Ставрополе и Пятигорске с июня по декабрь 2000 года. А потом вышло постановление об амнистии и меня освободили», — поделился Гумеров. С его слов, с претензиями силовиков он столкнулся, когда возвращался из плена: «Боевики изъяли у нас паспорта и здесь не могли установить наши личности, задержали всех в Пятигорске».

Гумеров рассказывает — поехал в Урус-Мартан учиться исламу в 1999-м, буквально через пару недель оказался в плену и пробыл там с июля по апрель 1999-го.

«К нам, выходцам из России, у них веры меньше было. Обвинили, что мы сотрудничаем с ФСБ, с органами власти. Даже провели пресс-конференцию, на которой представили нас как агентов спецслужб — якобы мы готовили покушение на Хаттаба и Басаева. Общественности они представили это так», — рассказывает обвиняемый. С его слов, в плену ему приходилось рыть блиндажи и заниматься заготовкой дров. О своих боевых навыках Гумеров сообщил так: «В школе на уроках начальной военной подготовки я всегда не попадал в мишень. У меня заболевание — руки трясутся».

Ранее на заседании Гумеров представился отцом пятерых взрослых детей, неофициально работающим в сельском хозяйстве. Не стал скрывать и отбытый 12-летний срок по делу о незаконном террористическом формировании.

Также обвиняемый заявил отвод следователю по своему делу, однако суд не нашел оснований для удовлетворения этого ходатайства.

Детали резонансного дела и рассказы отрицающих вину татарстанцев — в репортаже «Реального времени».



