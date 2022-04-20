В суде Казани обвиняемый по делу басаевцев заявил отвод следователю

Фото: "Реальное время"

Отсидевший 12 лет за организацию незаконного формирования и оборот оружия татарстанец Ильгам Гумеров заявил отвод следователю при рассмотрении ходатайства о своем аресте. Об этом из Вахитовского суда Казани сообщает журналист «Реального времени».



Свои претензии к следователю обвиняемый по делу басаевцев объяснил кратко — якобы тот неверно указал его данные в материалах дела. «Он предоставляет суду ложные сведения», — уточнил он.

Представитель прокуратуры Павел Лукоянов заявил — указанные обвиняемым доводы не являются основанием для отвода. Следователь Цеденов также высказался против своего отвода.

Первым ходатайством Гумерова в суде стало требование об удалении представителей СМИ из зала. «Я еще не осудился, а пресса представит, что я виновный человек», — заявил он. Судья удовлетворила устное ходатайство частично — запретила фото и видеосъемку на заседании. Впрочем, журналисты успели отснять обвиняемого еще до начала процесса.

Заметим, Гумеров — единственный из татарстанцев, задержанных вчера сотрудниками СК и ФСБ, кто обзавелся договорным адвокатом. Его защищает известный в Казани и за ее пределами Руслан Нагиев.

Суду обвиняемый представился уроженцем Алькеевского района, ныне проживающим в деревне Агрызского района. А еще отцом пятерых взрослых детей, официально безработным. На вопрос о судимостях сообщил — был осужден в 2008 году, получил 12 лет колонии строгого режима по делу об организации террористического формирования «Исламский джамаат». Дело рассматривалось с участием присяжных.

Детали резонансного дела и рассказы отрицающих вину татарстанцев — в репортаже «Реального времени».

